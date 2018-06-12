國旗一定會在身分證上！內政部澄清設計搞黑箱

2018-06-12 16:39

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「身分證明文件再設計」得獎名單出爐，但設計獎與人氣獎獎項獲得票數差距懸殊，引發民眾質疑，外界質疑是與中華民國國旗元素有關。內政部政務次長花敬群下午表示，評選並無針對特定符號、圖騰或認同，盼大家勿作過度解釋，基本上國旗本來就是身分證必要的符號，國旗一定會在身分證上。

「身分證明文件再設計」評選結果出爐，設計師魯少綸的創作「形｜SHAPE」獲得「設計獎」，但此作品在網路人氣票選僅獲得46票，而人氣獎「嶼民在地」則獲得近10萬票，此事遭受網友質疑。內政部為此召開記者會說明。

花敬群說，本次活動共有871件作品投稿，透過網路票選目的是希望能擴大參與，評審為7位在設計界有高度聲望的專業人士，加上2名內政部、文化部代表共9人所組成，決選過程是透過專業解度以及6項評審原則所選出。

花敬群指出，6項評審原則分別是美學、專業度、實踐度、創新度、反映台灣社會樣貌及對未來身分證明方式的想像性，設計獎得獎作品「形｜SHAPE」在專業性、實用性上以現代化且含蓄的角度表達出台灣內涵。

花敬群說，未來會以設計獎作品參考後續身分證版面放哪些資訊，將再與設計師做最後的溝通定案版型；花敬群說，內政部預計明年上半年向行政院報請新式身分證計畫，若朝晶片方向走，預算約需新台幣30億元至40億元。

花敬群也強調，起初公布的評選辦法，網路票選的就是人氣獎，但也會參與最後評選，設計獎就是尊重專業，是根據6大原則去開會討論並投票而出，遊戲規則非常清楚，活動本質上並未違背當初制定的遊戲規則。

對於網友針對有無中華民國國旗是否影響評選及國旗大小的質疑，花敬群強調，評選並未特別針對符號、圖騰等認同，而是根據6項評選原則，盼大家勿在圖騰上做過度解釋，活動本質就是希望更多民眾參與、凝聚更多對台灣的認同。

花敬群接著說，基本上國旗本來就是身分證上必要的符號，不必在意在版面上的大小，台灣人愛台灣、愛中華民國的心毋須懷疑，不需要說放多大多小就是愛不愛國，台灣不需要這樣的論述，國旗一定會在身分證上。

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