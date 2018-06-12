時代力量下戰帖 邀新北2市長參選人討論居住正義

時代力量5位新北市議員參選人今天遞送邀請函給藍綠新北市長參選人，盼公開討論居住正義議題。（記者賴筱桐攝）

2018-06-12 15:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量黨主席黃國昌公開邀請藍綠兩黨新北市長參選人侯友宜與蘇貞昌，公開討論居住正義議題。時代力量5位新北市議員參選人今天親送邀請函，盼2位市長參選人正面回應，釐清居住正義與住宅政策方向。

時代力量5位新北市議員參選人包括唐聖捷、彭盛韶、陳志明、張祐銓及曾柏瑜等人，今天上午送邀請函給侯友宜，希望侯說明居住正義的內容及未來如何貫徹政策，晚上也將送邀請函給蘇貞昌，要求蘇表態。

時代力量表示，侯友宜針對「居住正義是民粹」的說法，澄清改稱「有急迫危險的案例，不應被假藉居住正義的名義阻擋」，反而凸顯對居住正義內涵的不了解。侯友宜企圖將民粹標籤限縮到特定案例，藉此避重就輕，「難道塭仔圳反對拆遷的民眾是民粹嗎？」

時代力量指出，居住正義長年未能在新北落實，過去7年市府團隊擔任都更審議委員會、都市計畫委員會主委的副市長許志堅，因涉及收受建商賄賂、護航都更案，遭到起訴。市府連除弊都辦不到，又如何給新北市民願景？

時代力量說，新北都市計畫和都市更新失能，浮濫的建案使空屋高達10萬戶，房價依舊高不可攀，政府放任投資客炒房，高房價讓成家成為遙不可及的夢想，年輕世代看不到未來，背後就是建商以政治力量介入市政，讓都市計畫與實際需要嚴重脫節，希望兩黨市長參選人拿出具體的住宅政策聚焦討論。