蔡英文贈勳哈博 「台旅法」是台美關係良好最佳證明

2018-06-12 15:20

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府頒授美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博「大綬景星勳章」，以表彰他對台美關係的貢獻，蔡總統表示，哈博共同主席在任職國會期間，向來力挺許多友台的法案，積極推動台灣的國際參與，最近連署通過的「台灣旅行法」，就是台美關係良好的最佳的證明，她也要感謝哈博共同主席上週在國會重申台灣關係法在區域安全的重要性，在最近區域多變的情勢中，給予台灣重要的支持。

哈博表示，獲蔡總統頒贈大綬景星勳章，對他及太太來說是意義重大的一件事，這樣的殊榮再次證明美國對台灣的承諾，而美國在台協會內湖新館今天落成，再次證明美國對台灣的堅強支持。

哈博說，美國最近通過的「台灣旅行法」，雖然國會之間也有派系惡鬥，但台旅法受到美國國會的一致支持，並由美國總統川普簽署為法律，也展現出美國國會對台灣的支持。

蔡英文在致詞時表示，歡迎哈博共同主席來到台灣，今天她代表台灣政府及人民頒給對方大綬景星勳章，感謝哈博共同主席擔任美國國會台灣連線主席期間，為台灣關係所做的貢獻。

蔡英文指出，台灣很幸運在美國國會有很多好朋友支持，哈博共同主席就是台灣最好的朋友之一，哈博共同主席在任職國會期間，向來力挺許多友台的法案，積極推動台灣的國際參與，最近連署通過的「台灣旅行法」，就是台美關係良好的最佳的證明。

蔡英文說，雖然哈博主席即將在今年底退休，但她相信對方推動台美關係的熱情，不僅不會間斷，也能鼓勵新進的議員來支持台灣，支持台美之間民主與自由的共同價值，最後，她也邀請哈博共同主席退休之後能與夫人共同常到台灣來走走，看看老朋友，希望退休生活健康快樂，一切平安順利。