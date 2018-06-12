出席雲臺會 洪秀柱：兩岸「融合一家」

2018-06-12 15:09

〔記者施曉光／台北報導〕繼國民黨副主席郝龍斌上週在對岸「海峽論壇」大彈「兩岸關係應該從一家親，走向一家人」之後，前國民黨主席洪秀柱今日以「中華青雁和平教育基金會」董事長身分出席在雲南昆明召開的第七屆「雲臺會」開幕致詞時表示，她相信兩岸一定可以克服艱難，和平解決問題，「融合一家」。

與洪秀柱同台的中國國台辦主任劉結一隨後致詞表示，「今天台灣同胞來大陸（中國）發展迎來前所未有的發展機遇」，在中國實現由站起來、富起來、強起來的過程中，許多台灣同胞在中國獲得前所未有的發展，有些台灣同胞的發展更超出當初來中國投資時的想像，隨著「一帶一路」的戰略目標，中國各地落實31條措施的環境下，「期待台灣同胞定要能把握這個機會」。

洪秀柱表示，兩岸經貿合作，台青掌握機遇在中國大陸創業，是不可能被個人或是任何政黨阻擋，當年在抗戰十分艱苦時刻，我們用最原始的工具，在數萬人胼手胝足，不畏艱難與個人生死的狀況下，開通了上千公里的滇緬公路，展現中華民族眾志成城、克服萬難的信念與奇蹟，她相信，「無論當前兩岸狀態如何嚴峻，未來兩岸一定也能克服艱難，和平解決問題、融合一家，再次讓世人佩服、讚嘆。」

洪秀柱並表示，雲南農林牧產豐富，台灣擁有精緻農業發展經驗與技術，雙方密切合作交流，一定能發揮最大的效益，而台灣這些年來在綠色能源、健康照護、文化創意等方面蓬勃發展，也期待能在這些項目與雲南共同合作。

雲南省省長阮成發則指出，他與洪秀柱會談時，雙方取得高度共識，雲南的高原農業、特色觀觀產業，以及逐漸步入的電子訊息、人工智能等產業，與台灣發達的精緻農業、旅遊觀光及資訊產業有許多相似處，希望雙方能「深度合作」、「深度融合發展」，雲南也會具體落實31條措施，鼓勵大家到雲南投資興業。