AIT新館落成 時力籲正名駐美機構名稱

AIT新館今落成，圖為蔡英文總統12日出席美國在台協會內湖新館落成典禮，圖左為美國助理國務卿馬利．羅艾斯。（記者張嘉明攝）

2018-06-12 14:33

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在臺協會內湖新館今舉行落成典禮。時代力量立委林昶佐在臉書貼文指出，盼能持續推動台灣駐外機構正名並同步提升規格；時代力量立委黃國昌則說，希望AIT能早日具備大使館規格，也盼美國展現善意，依對等原則，將台灣駐美機構早日正名為TIA （Taiwan Institute in America ），「別再用TECO 這樣奇怪的名稱」。

AIT內湖新館今早舉行落成典禮，美方派出主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）代表美國政府出席典禮致詞，此外美國在臺協會主席莫健、國務院海外建築業務局官員William H. Moser，以及總統蔡英文、行政院長賴清德等人都出席落成典禮。

黃國昌今在黨團記者會後受訪表示，期待未來台美關係在進一步深化雙邊關係的道路上，可以繼續共同努力；黃國昌說，譬如台灣與日本雖然沒有正式外交關係，但日本台灣交流協會的正名，在去年做到了。未來台美關係的繼續深化，也可以拜託美國友人思考台灣在美國駐外機構的正名，希望能像台灣和日本實質外交關係的深化一樣，名稱改成「台灣在美協會」，對於台美關係的交往和深化一定會有重要象徵意義。