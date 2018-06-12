軍改協商進度停滯 立院下午再戰

立法院朝野黨團今中午針對軍人年改進行協商，不過因為國防部長嚴德發請假未到，引起國民黨立委不滿，堅持協商要等部長到了才能開始。主席蘇嘉全（右）裁示，國防部盡速聯絡部長，下午5點再繼續協商。（資料照）

2018-06-12 13:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院朝野黨團今中午針對軍人年改進行協商，不過因為國防部長嚴德發請假未到，引起國民黨立委不滿，堅持協商要等部長到了才能開始。儘管民進黨團極力建議先討論沒有爭議的條文，經過將近1個半小時的協商，最終朝野仍未取得共識，主席蘇嘉全決議，待下午5點部長出席時，再繼續討論。

立法院臨時會今進入第2天，朝野首度針對外界矚目的軍改條文進行協商。國民黨團一開始便針對國防部長嚴德發請假未到一事提出質疑，雖然國防部常次柏鴻輝解釋，嚴德發今排定前往屏東慰問漢光演習期間發生傘訓意外的部隊，國民黨立委仍不領情。費鴻泰強調，他參與協商已經十多年，部會首長出席協商是協商慣例，這個制度不宜打破；國民黨立委曾銘宗也說，協商討論過程中涉及決策，常務次長沒有決策能力。

民進黨團總召柯建銘則說，不反對國防部長到場參與，但即便部長到場，決策也不會脫離行政院版本太多，朝野協商的重點是各黨團，真正能改變條文的是朝野各黨團的意見。

此外，國民黨團也堅持，在黨團提出的1047案修正動議中，需要先回去彙整各委員意見，以利縮短討論時間。在國民黨團的堅持下，主席蘇嘉全裁示，國防部盡速聯絡部長，下午5點再繼續協商。