被質疑不藍不綠 侯友宜：什麼黨不重要

2018-06-12 13:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜過去受到民進黨拔擢，成為全台最年輕的警政署長，現在代表國民黨投入新北市長選戰，屢被外界質疑「藍皮綠骨」、「不藍不綠」，侯友宜今天接受廣播節目專訪，強調什麼黨不重要，好好為國家社會奉獻，是他不變的信念。

侯友宜表示，台灣真的很小，走來走去都是朋友，「我哪知道他是綠營還是藍營？」 每一個都是台灣長大的人，什麼黨對他來說，完全沒有概念，他是警察出身的人，過去38年來腳踏實地當公務員，每天就是抓人、辦案，擔任新北市副市長期間，市民需要什麼，他就走在前面，「政治對我來說很遠，我根本搞不清楚」。別人要看他是藍是綠？他說：「你是藍的就看我藍，你是綠的就看我綠。」

主持人黃光芹問，是否有曾經加入民進黨的想法？

侯友宜回應，過去當警察時，從來不想加入任何政黨，因為警察就是要保持行政中立，做事才有魄力，不需要被黨牽來牽去。

至於何時才加入國民黨？侯友宜說，他是在3、4年前才重新加入國民黨，當時國民黨不太好，越來越走下坡，他心想自己能夠幫忙做什麼，民國64年讀警官學校時，規定要入黨他就入黨，就不曾回去了，現在他也很少和黨做什麼活動。

侯友宜強調，「我只有一個價值，什麼黨不重要，好好為國家做事情，為國家社會奉獻，是我進警校到現在不變的信念」。