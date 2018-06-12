回應文大宿舍爭議 侯友宜：合法繳稅、問心無愧

2018-06-12 12:37

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天首度接受電台專訪，談到近日爭議的文化大學宿舍議題，侯友宜澄清說，那是他太太娘家的財產，一切都合法繳稅，他問心無愧。

日前台北市議員王威中踢爆，侯友宜2011年起將陽明山土地出租給文化大學作為學生宿舍，價格高於周邊行情，每年調漲的5％租金（大群館）還由教育部補助款支付，光是今年差額就達500多萬元。

侯友宜回應，過去5、6年台北市議員李慶元、前新北市議員金介壽都問得很清楚，文大宿舍是他老婆娘家的財產，蓋房子的錢也是娘家拿出來，他作為女婿，沒辦法多說什麼，但他強調，一切程序合法，一塊土地蓋的房子有99戶，所以有99個門牌，並不是1戶有99個門牌。

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評「太荒唐」？侯友宜表示，沒關係，有時候誤會講清楚就好。

至於外界質疑公安的部分，侯友宜表示，文大都有申報，所有使用管理都是文大負責，他們的房子出租給文大，如果文大有使用不當的情況，「該怎麼處理，就怎麼處理」，他這輩子坦蕩蕩、光明磊落。

他說，20幾年前蓋這一棟宿舍時，他就告訴太太，不管是租給學生或外人，一定要依法繳稅、開發票，地下室不能亂用，盡量要考慮外界的觀感問題，至今他問心無愧。