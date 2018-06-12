競選團隊到位 姚文智：雙北也將舉辦造勢活動

2018-06-12 12:38

〔記者周彥妤／台北報導〕年底選戰日益增溫，民進黨台北市長參選人姚文智今表示，黨內提名晚，6月23日舉辦的大型造勢晚會，要讓綠營歸隊，把最後一個月造勢拿到第一場；目前競選團隊也陸續到位，將與黨籍新北市長蘇貞昌參選人共推各項政策及市政願景，未來也將會舉辦多場雙北造勢活動。

姚文智今天上午出席蘭州國中畢業典禮，受訪談到6月23日將舉辦大型造勢晚會，預告總統府秘書長陳菊將出席，至於是否還有其他黨內大咖站台？姚說，因提名作業起步晚，6月23日辦首場大型造勢晚會，要把所有綠營支持者整隊、重新出發，陳菊已經答應，其他來賓陸續邀請中，如國會觀察基金會董事長姚立明也有邀請，黨內幹部、立院黨團、議會黨團，會在晚會裡，共同描繪台北願景。

媒體問，是否也有邀請行政院長賴清德？姚文智表示，也在邀請名單中，辦晚會行程趕，大家行程正在排，自己很感謝陳菊，因為她原本南部有個行程，費一番力氣才調整出來。

姚文智也說，6月23日大型造勢晚會，與過去傳統比較不一樣，希望把最後一個月造勢，拿到第一場，重新整頓黨內堅定意志，讓大家團結一心。

對於國民黨雙北參選人將合作，姚文智說，民進黨7月15日會有全國縣市長提名人在黨代表大會造勢，會比藍營規劃8月還早，雙北之間在政策跟生活上，都應合作無間，目前正展開密集會談；昨立法院民進黨團甲級動員，雙方團隊都在立法院，大家都有聊，未來雙方團隊會更清楚談政策或活動合作方向。

媒體問到，前副總統呂秀蓮說將維持參選台北市長狀況到登記，姚文智回應「我們都尊重」，大家把未來對市政想法，透過這段期間回到市政，回到城市願景，提出很多不同做法也都很好，接受市民公評。