議會備詢表現議員不滿 嘉市警察局長被「請出」議場

2018-06-12 11:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議員張榮藏今上午市政總質詢，質詢市警察局長詹永華，認為詹針對他提出的中央、地方工作主軸及重點等問題，回答不出來，張榮藏於是向大會提出請求，「你到外面休息」，大會主席蕭淑麗指示，請詹永華議場外休息；詹永華議場外表示，議員質詢的是大方向、難回答，但尊重議員和議會。

張榮藏會後受訪表示，「是請他到場外休息、不是趕他出去」；問中央、警政署及自己訂的（工作報告）都不會，民眾選議員是要監督政府，如果放水的話會對不起市民，且局長身為高階警官，對於政策質詢，問三項都不會，「請他出去休息」已很禮遇。

張榮藏今上午總質詢，小英總統指示4項重大主軸是哪4項？警政署指示取消勤務區家戶訪查，現在依法，有哪幾項訪查對象？以及市警局工作報告提到，未來警政工作重點及分析作為等問題，詹永華依序答詢說，緝毒要向上溯源及刨根、訪查對象包括治安顧慮人口、里長及社區上較有地位的人，還有創新作為包括科技辦案、關心老人等，

不過詹永華的答案張榮藏並不滿意，請示大會主席「請局長到場外休息」，詹永華隨即被請出議場。

張榮藏繼續質詢市警局副局長王鴻儒、督察長蔡鴻謀、第一分局長顏榮泰跟第二分局長張桂霖等。

在場有議員認為，如警察做得不好，或者政策錯誤，可質詢要求做好，如此「請局長出場」沒有必要，也有議員說，警察如被震撼教育，要去考博士班了。