評學生宿舍分割99個門牌 段宜康調侃侯友宜「侯董」

民進黨立委段宜康今在臉書粉專貼出〈侯友宜的學生宿舍，分割成99個門牌，為什麼要叫文化大學出來說明？〉一文，並疑以「侯董」一詞調侃國民黨新北市長參選人侯友宜。（資料照）

2018-06-12 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的妻子任美玲，其名下位於士林區凱旋路11號的土地，目前作為文化大學宿舍使用，然而一塊土地卻有99個門牌，引發外界質疑。侯友宜昨除表示依法申辦、繳稅，侯也稱相關使用應由文大說明。對此，民進黨立委段宜康在臉書粉專上，疑以「侯董」一詞嘲諷侯友宜。

臉書紀錄顯示，今天上午9時33分，段宜康在臉書粉專撰寫〈侯友宜的學生宿舍，分割成99個門牌，為什麼要叫文化大學出來說明？〉一文，表示該棟「地上5層、地下1層，500坪的房舍」，是在「1997.8.21取得使用執照（86使字308號），土地使用分區是『住二特』，依法不能分房出租」。

段宜康指出，然而取得使用執照前，「侯友宜就已經申請了99個門牌，1997.6.13門牌編定」，並指明天將是「99門牌編定21週年紀念日」。段宜康提到，編了這些門牌後，「侯友宜就真的成為『侯董』」、「這棟99戶，每戶5坪的『集合式住宅』，開始做起出租給學生的生意」。

段宜康提及，侯友宜與文大簽約，「把『99公寓』變身為文化大學學生宿舍『大群館』，已經是2011年，侯董變成侯副市長之後的事」。段宜康質疑，99門牌並非文大申請編定，為何要文大提出說明，並直言「文大賠本一年給侯董2000萬租金。侯董出了事就推給文化大學；這樣可不大『重情重義』呀！」