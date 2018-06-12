教文助卿訪台 AIT梅健華：代表性強的一時人選

美國在台協會內湖新館12日落成，處長梅健華夫婦帶領AIT官員一同以台灣習俗，進行入厝祈福儀式。（記者張嘉明攝）

2018-06-12 10:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今舉行落成典禮，美方行政部門代表為主管教育與文化事務的助理國務卿羅伊斯（Marie Royce）出席典禮。外媒報導美國是因中國威脅、才不派內閣級官員來台，AIT主席莫健今受訪時對此坦言，區域中有許多事情正在進行，這也是美國必須考量到的，而羅伊斯助卿是台灣好友，更是美台關係強力擁護者；AIT處長梅健華也說，今日慶典要表現美台合作，華府派來的都是合適人選。

AIT新館今落成，過去曾傳出川普政府可能派出挺台的國家安全顧問波頓出席，但因AIT落成典禮與世紀峰會「川金會」撞期，又有報導指出美方將不會派出高層官員來台，而是以軍艦通過台灣海峽表達支持。《南華早報》5日又報導美國因為顧慮中國反彈，因此不派內閣級官員訪台。

對於無內閣級官員來台，梅健華於會前受訪時強調，今天的慶典是要表現出美台間的合作關係，華府派來的貴賓代表美台合作中的各部分，都是很合適的人選，其中一位是莫健；特別來賓則是是掌管經濟和文化事務的羅伊斯助卿，「我想她是代表性很強的一時人選」，因美台過去40年來有很緊密的教育文化合作，是美台關係中的一大亮點，此行來也將繼續強化美台之間的經文合作；台灣的好朋友、眾議員台灣連線主席哈博也會到場，「他的蒞臨反映出美國國會兩黨對台灣的支持」，且美國國會慷慨撥出2.55億美元預算建造新館，他的出席「再適合不過」。

莫健受訪時則坦言，區域內有很多事情正在進行當中，這也是我們必須考量到的。同時強調貴賓人選的合適性，他說，在美台關係中，人與人的交流和文化交流正是最強的一部分，而羅伊斯助卿不僅是台灣好朋友，也是美台關係的強力擁護者。

除羅伊斯助卿外，美國國務院海外建築業務局代理局長默色（William H. Moser）今天也代表海外建築業務局來台出席典禮。海外建築業務局與AIT密切合作，完成這座現代化、高校、安全的新館，支持AIT在台灣的重要使命與工作。AIT內湖新館租約99年，將持續到2107年。