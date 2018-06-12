2020東京奧運台灣正名 永山英樹：台灣政府別怕中國！

「2020東京五輪台灣正名協議會」推動台灣正名運動，圖為10日連署活動，出席人包括會長水島總（前排右二）、幹事長永山英樹（前排右一）一行人，與2020東京奧運台灣正名公投發起人張燦鍙（前排左一）、紀政（前排左二）等。（資料照）

2018-06-12 08:56

〔記者楊心慧／台北報導〕長期協助推動台灣正名運動的「台灣研究論壇」會長永山英樹，上午接受《蔻蔻早餐》主持人周玉蔻電話訪問，被問到為何會呼籲台灣政府要勇敢一點站出來？永山英樹說，在進行台灣正名運動的過程中，覺得真的很需要台灣人的聲音，雖有台灣民間聲音，但台灣政府卻沒什麼聲音，可能因害怕中國，他也再次向台灣政府呼籲：「要勇敢一點，不要怕中國，真的！」

中國施壓多家航空公司，將台灣標註為「中國台灣」，包括日本航空（JAL）與全日空（ANA），但永山英樹7日發動正名請願，要求兩家日本航空公司訂正台灣名字，結果不到24小時航空公司就更正了。

永山英樹表示，進行運動過程中，覺得真的需要台灣人的聲音，雖然有台灣民間的聲音，但台灣政府卻沒什麼聲音，可能因為他們害怕中國，但他真的覺得這種狀況很可惜，所以要向台灣政府呼籲要勇敢一點，不要怕中國，真的！

如今永山英樹和紀政開始推動2020東京奧運以台灣名義參賽，永山英樹說，之所以會發布運動，主要是想讓日本國民了解台灣不是中國的一部分，日本社會長期以來受到中國和親中派媒體的影響，很多國民誤以為台灣是中國的一部分，他們希望可以透過運動，讓日本國民了解台灣和中國是不同的，進行這運動也不怕親中系列阻礙！

永山英樹說：「我比較樂觀，如果失敗還是會繼續做下去！」