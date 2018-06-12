AIT新館落成 典藏傅申墨寶彰顯美台關係「千里江海」

2018-06-12 08:57

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在臺協會（AIT）今天在台北內湖舉行新館落成典禮。AIT主席莫健、總統蔡英文、美國國務院教育文化助理國務卿瑪麗‧羅伊斯、國務院海外建築業務局大使默色與AIT處長梅健華將於典禮中同台，祝賀新館落成。

AIT內湖新館今天舉行落成典禮，巨幅美國國旗已在新館庭園中升起搖曳。AIT表示，AIT新館象徵美國對台灣的堅定承諾與恆久情誼，新辦公大樓不只反映美台夥伴關係的重要性，更展現美台間非官方關係的深度和廣度。

AIT內湖新館基地共有6.5公頃，工程總預算約2.556億美元。現正在華語學校研習中文的美國外交官宋子文介紹，新館設計重點是彰顯美國民主價值，並展現對台灣的敬重。而為盡量維持此地原有的自然風貌與紅冠水雞等鳥類棲地環境，AIT僅開發基地中的2.4公頃，並大量運用庭園造景。辦公大樓樓地板面積約4500坪，AIT原先分散在台北4個地方的辦公室都將集中到這棟大樓。

未來台灣或美國公民辦理簽證等業務時，將自「舞蝶中庭」入口進入AIT，新館將有19個窗口辦理各項領事業務。AIT領事組官員史建邦介紹說，每天平均有7萬9000名美國公民在台灣，去年AIT就核發了將近1萬本護照；而美國是台灣民眾遠程旅遊首選，自2012年免簽以來赴美台灣旅客成長六成，台灣也是美國的第7大國際學生來源，去年核發的3萬4000多張簽證中將近一半是學術相關簽證。史建邦提醒，在新館正式營運前，各項領事服務還是在信義路辦公室辦理，再過兩三個月才會完成搬遷。

而為了讓AIT新館更特別，不只是辦公室，AIT政治官任友飛介紹，AIT館中展出12件來自台灣和美國8位藝術家的創作作品，包括攝影、繪畫、雕塑、複合媒材和書法等。任友飛特別介紹書法家傅申的墨寶，內容出自《荀子‧勸學篇》：「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海」，彰顯美國和台灣多年來的扎實關係和友誼。