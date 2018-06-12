AIT新館落成 統促黨集結抗議「美利堅邪惡集團滾出台灣」

AIT新館落成，中華統一促進黨抗議「美國滾出台灣」。（記者呂伊萱攝）

2018-06-12 07:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）今天上午將舉行內湖新館落成典禮，總統蔡英文、台北市長柯文哲與美國官員等多人將出席。中華統一促進黨等團體，今天齊聚在新館外掛起布條，批評「美利堅邪惡集團滾出台灣」。現場虎軍指揮官鍾大鼎說，他們昨晚從屏高南一路集結北上，預計會有數百人在此抗議。

興建歷時近10年的AIT內湖新館今天落成，AIT今天上午於新館舉行揭牌啟用典禮，國內外各級政要及貴賓齊聚，包括總統蔡英文、台北市長柯文哲、美國國務院助理國務卿羅伊斯與美國眾議院台灣連線共同主席哈博等人均將到場致意。警方評估將有大量人車湧入，因此於今天清早6點開始在周邊進行交通管制。

在交通管制區內，將進行抗議的中華統一促進黨、虎軍、五八、藍抗等團體，已豎起一整排旗幟並拉開口號布條，批評「美利堅邪惡集團滾出台灣！」、「美國世界上最大的亂源！」。

鍾大鼎受訪說，他們昨天晚上8點開始漏夜從屏東、高雄、台南、彰化「一路將人接上來」，預計將有10台以上遊覽車的人到達現場表達訴求，「我們的對象是蔡英文政權和美國，蔡英文應該下台」。鍾大鼎說，AIT在這裡開館對國家主權和兩岸和平是很大的傷害，且美國是世界最大亂源，「走到哪就亂到哪」，他強調，「兩岸都是中國人」，不能因為美國、日本就分離。

鍾大鼎說，有提出路權申請但是沒有核准；也表示警察希望他們待在陳抗區，他們雖然想靠近新館抗議，但認為「警察也是我們家人、不讓他們為難」，因此「我們在這就好」。

外交部今天上午則推文恭賀AIT新館落成，並表示這是台美關係穩健的最有力聲明，也反映台美之間深厚的友誼與共享價值，強調此事是台美關係里程碑，也對於訪台參與此盛事的貴賓表達感謝。外交部昨日對此表示，台灣是美國在自由開放印太區域的長期忠實盟友，我政府將一貫維持與美國政府在經濟與安全方面的密切夥伴關係。