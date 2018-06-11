國民黨竹縣長提名 吳敦義：不排除週三中常會有結果

2018-06-11 19:13

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新竹縣長提名爭議未息，外傳黨中央將不進行全民調，而是打算徵召新竹縣副縣長楊文科，國民黨主席吳敦義今下午表示，他還不知道要怎麼做，但坦言地方協調「幾乎有一致的意見」，不排除本週三中常會就有結果出爐。

吳敦義今下午出席兩岸經濟論壇閉幕，會後受訪時對於外傳新竹縣長提名決定徵召楊文科，吳敦義表示，他還不知道，因為還要經過協調小組再到新竹縣，同縣議會，包括議長、副議長、縣黨部、縣政府、鄉鎮市長等交換意見，做很綿密的溝通跟協調，找出最有機會勝選的人。

對於本週三中常會會不會通過提名人選？吳敦義說，要看今、明的協商狀況，是不是有相當一致的看法，如果地方看法一致，第二關還要經過中央提名審核小組審慎審核。

吳敦義：我們當然是希望要選贏啊

吳敦義說，這是中常會在5月30日通過的臨時動議，他當時也徵詢所有常委意見，沒有反對意見一致通過，這是民主政黨，一定要遵循中常會決定，「我們當然是希望要選贏啊！怎麼會希望選輸呢」？他說，想選贏就要考慮到贏的因素夠不夠多、夠不夠好。

吳敦義透露，過去的協調很「OK」，幾乎有一致的意見，不能排除禮拜三中常會就會有結果，但還是要看這兩天地方意志是不是很一致，這很重要。

此外，對於今年「國共論壇」是否不辦？吳敦義表示，離今年結束還有半年多，跟是否輔選無關，選後難道不能嗎？只要雙方覺得合適，就會安排，雙方都方便才行，只有一方方便，當然不行。