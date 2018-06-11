蔡英文總統真的「動怒了？」 陳吉仲還原中常會現場

2018-06-11 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕先前傳出蔡英文總統在民進黨中常會中，針對農委會副主委陳吉仲稱「專業農戶年所得154萬」的報告動怒，怒批老農跟回鄉的小農每年年收入有154萬元嗎？指農委會圖表畫得很漂亮，卻不會用白話文解釋。

農委會副主委陳吉仲今天在一場記者會，針對是否有「飆罵」的疑問時，他首先還原狀況。

陳吉仲表示，原先簡報重點在回顧30年前，520運動至今，政府部門對農民、農業做了多少事，也檢討過去2年來總統新農業政策的成效，像對地環境給付、學校午餐、520後的工廠拆除等等，這幾年也都全部在執行；同時也報告香蕉鳳梨的產銷問題、北農吳音寧總經理事件，向總統做了3至5分鐘補充說明。

陳吉仲強調，自己念農經，我從大學、研究所到博士都是，且長期在所有領域上用專業來處理；到農委會服務時，也擔任農產品價格的召集人，自認為自己最專業、也最有能力去處理這事情。

因此在向總統報告時，會向總統說明香蕉如何處理，但我們處理可能讓高層還不滿意，當天的情形就是這樣。

至於針對總統是否飆罵的問題，陳吉仲表示，在會議中，從來不會迴避講文謅謅的話，直接講白話文；當時總統問說有沒有所謂的「滯銷」？他當然跟總統回答說「沒有滯銷阿」，因為滯銷從經濟學的角度來說，是供給找不到需求；但是農委會認為供給一定可以找到需求，所以總統覺得這樣的說法太學者，講的是文謅謅的話。

但後來有向總統報告，農委會處理香蕉短期的目的，就是價格「絕對不能低於成本」，如果低於成本，就是我們處理不及格；香蕉的問題，我們從上上周開始處理，到現在台北農產運銷公司香蕉每公斤平均批發價13元多，扣回6元的包裝儲存與催熟，回到產地應有7到9元；這當然高於成本，所以農委會的短期目標是改善這個問題。

陳吉仲表示，他在會中強調，過去30年有產銷失調，未來10年一定也會有；但農委會的責任，是讓未來10年產銷失調的幅度跟程度要減少，這樣才是進步。

農委會內部也有檢討，現在有很多制度面要改進，包括香蕉的冷鏈系統、加工比例太低等問題；過去芒果也產銷失調，但後來加工比例高就沒有了，所以我要從專業的方面來就內容進行說明，產銷失調的處理一定要從制度面著手，但短期也要維持香蕉的價格，讓農民不致賠本。

我們近期都在處理短期的問題，但長期的制度面問題一定要改革，不然會陷入產銷失調的惡性循環；中常會中也有這樣的對話，你能說是爭辯、辯論、爭吵還是責罵，每個人解讀不一樣。

陳吉仲表示，現今農業困境的解決方案分為長期與短期的因應措施，兩個合併在一起討論的話，講的方法也會有所不同；我們認為以這樣的專業、在這樣的位子，我們的工作能力至少能讓高層放心。

而在中常會中指稱「專業農戶年所得154萬」，陳吉仲解釋，全台有78萬戶農家，其中專業農占3成，兼業農佔7成，全部的平均年收入在105萬元到110萬元之間，而僅只專業農的平均而言，年收就是154萬元。