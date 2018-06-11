來台參加AIT新館啟用 薄瑞光拜會王金平

2018-06-11 17:45
美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光（左）下午拜會國民黨立委、前立法院長王金平（右）。（記者邱燕玲攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光10日深夜搭機抵達台灣，明天將參加美國在台協會內湖新館落成啟用典禮，今天下午5時10分到立法院拜會國民黨立委、前立法院長王金平。
配合AIT新館落成 立院軍人年改協商改時間
部分立委明天也受邀出席明天美國在台協會內湖新館落成的啟用典禮，原本明早10時要協商軍人年改案，也改至11時30分協商。
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美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光（左）下午拜會國民黨立委、前立法院長王金平（右）。（記者邱燕玲攝）
〔記者邱燕玲／台北報導〕美國在台協會（AIT）前理事主席薄瑞光10日深夜搭機抵達台灣，明天將參加美國在台協會內湖新館落成啟用典禮，今天下午5時10分到立法院拜會國民黨立委、前立法院長王金平。
部分立委明天也受邀出席明天美國在台協會內湖新館落成的啟用典禮，原本明早10時要協商軍人年改案，也改至11時30分協商。