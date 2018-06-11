宜蘭縣府組改案 議會三讀過關

2018-06-11 18:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府向縣議會提案修改宜蘭縣政府組織自治部分條文，將財政處與地方稅務局合併成財政稅務局，並成立交通處，議會今天審查，宜蘭縣代理縣長陳金德親自到議會遊說，全案最後順利三讀通過；陳金德指出，組改通過後縣府會在1至2個月完成相關準備工作。

宜蘭縣政府有鑑於雪山隧道、蘇花改通車後交通複雜化，104年就向縣議會提出組改案，打算合併建設與地政處、成立交通處，整合業務權責，但因府內反彈胎死腹中。

今年縣政府再度提出組改案闖關，打算將財政處與地方稅務局合併為財政稅務局，再成立交通處，仍然遇到阻力，一度傳出議員要提另案打對台，經縣府與議會溝通後，最後議員未在法規會提案，縣版組改順利過關。

宜蘭縣府目前有15個處和6個局，依照規定可調整為14個處和7個局，因地方行政機關組織準則人口數的限制，加總不能超過21個局處。今天議會二讀會，宜蘭縣代理縣長陳金德到議會列席，並親自向議員們遊說，尋求支持，最後組改按順利三讀通過。

不過，議員們針對成立交通處仍有意見，縣議員陳孝仁認為，縣府承諾要成立原民局卻不斷跳票，如今要通過交通處，那原民局恐將遙遙無期，堅決反此案。

宜蘭縣代理縣長陳金德則承諾，因為地方行政機關組織準則限制，要成立交通處同時成立原民局很難，基於維護原民權益，將協助與中央溝通，並找熟識的立委幫忙，看能否增修原住民基本法，只要縣市原住民人口有1萬人以上，不受地方行政機關組織準則縣府只能設置21個局處的限制，可額外增設原民局。

陳金德表示，今年組改案相當重要，通過後縣府還需1至2個月的準備工作，例如局處空間的配置、人員的調動等，希望交通處的成立，能讓縣府更順利地與中央協調，解決宜蘭縣複雜的交通問題。

此外，今天縣議會也三讀通過「宜蘭縣水資源特別稅徵收自治條例」，未來只要抽取工業用水當營利使用，需要課徵水資源特別稅，以度計價，預估開徵後，縣府能增加約1億元的財源；地方稅務局指出，議會三讀通過後，還需經財政部核備，是否能順利開徵與實際開徵日期仍未定案。