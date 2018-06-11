蟬聯五星首長 林智堅：捲起袖子做事實踐台灣精神

2018-06-11 17:48

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕《遠見雜誌》2018年「縣市長施政滿意度調查」中，新竹市長林智堅再度蟬聯五星市長，他特別感謝新竹市民的肯定與支持，他指出，今年適逢新竹300年城慶，開墾先民王世傑不畏困難、努力不懈、分享共好的精神，正是台灣精神，他邀請更多年輕人一起「捲起袖子做事」，努力實踐，共同看見台灣的美好。

林智堅市長說，今年適逢新竹開城300年，是竹市非常重要的歷史時刻，新竹市的發展起於1718年王世傑帶領族人開墾竹塹，引頭前溪水、開鑿隆恩圳，灌溉孕育城市，成就今天的幸福城市已300年，開墾先民秉持著不畏困難、努力不懈、分享共好的拓荒精神，實踐的正是台灣精神。

林智堅指出，新竹市政府在此重要時刻，啟動「新竹300博覽會」，開啟了一系列籌備工作，為的是邀請全國朋友來到新竹市，一起重新認識新竹市，更希望呼籲國人、年輕朋友們，不要忘記台灣精神。

他回憶童年時，正值1980年代前後，是台灣遭遇許多困境的年代，但台灣人未被逆境打敗，以「一卡皮箱凸歸台灣」，更走出國外，努力開創夢想，造就台灣經濟蓬勃發展，眾人化悲憤為力量，不斷前進至今，正是台灣精神的體現。

「努力奮鬥，分享共好，一起看見台灣的美好！」林智堅說，台灣目前遭遇許多挑戰，要如何扭轉，實踐台灣精神就是關鍵；他向年輕朋友喊話，不要害怕眼前困難，不要覺得台灣不夠好，一起「捲起袖子做事」，努力奮鬥、分享共好，共同找回台灣精神，一起看見台灣的美好！