柯文哲為選戰狂K吳音寧？ 前競選幕僚：很邪惡

2018-06-11 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕北農總經理吳音寧近來爭議不斷，總統蔡英文則選擇力挺她，台北市長柯文哲卻認為，「總統一旦表態，綠營一定被迫集結，綠營集結，國民黨不打才奇怪」，甚至還感嘆「藍綠惡鬥、互打，到最後台灣自己都打趴了」。對此，曾任柯文哲選舉組織工作的民進黨前副秘書長林宜正表示，柯文哲「很邪惡」。

據《中評社》報導，林宜正表示，他認為柯文哲猛打吳音寧就是要強調「藍綠惡鬥」，要利用社會主要事件去形成藍綠惡鬥的氛圍，只要人民「討厭」藍綠對決，那就有可能轉而支持白色力量。

針對台北市長選戰的看法，林宜正則說，現在距離年底投票還很久，現在評論似乎還太早，但以北市選戰目前陷入弔詭局面來看，若藍綠兩黨提名的候選人丁守中、姚文智都沒辦法提升能量，那這場選舉恐怕會變成民進黨、國民黨與柯文哲競爭的態勢，「以吳音寧事件來看，丁守中的角色就消失了」。

林宜正強調，2014年時柯文哲大贏連勝文後，北市藍綠基本盤就出現變化，已經無法用過去傳統角度來看台北市的版圖，現已逐漸形成「選舉只憑對候選人的好惡來決定的趨勢」。

林宜正也指出，若柯文哲台北市長連任失敗，絕對會參選2020年總統選戰，「不論自己連署或是加入親民黨，說不定會和民國黨合作也不一定」。