蔡總統視察反空降突擊演練 並致贈加菜金

總統蔡英文到台中市神岡區陸軍砲兵五八指揮部視察國軍演練。（記者歐素美攝）

2018-06-11 16:00

〔記者歐素美／台中報導〕「總統好，佳節愉快」！總統蔡英文11日下午到台中市神岡區陸軍砲兵五八指揮部，視察國軍大肚山反空降突擊演練，並和官兵合影，致贈端節加菜金；五八砲指部指揮官尹昌榮表示，總統到軍隊視察，對軍中弟兄是很大的精神鼓舞，加菜金多少不重要，並表示，針對最近水果價崩，軍中即大量採購食用，以幫助農民。

總統今天下午到五八砲指部視察，軍方出動雷霆2000多管火箭砲車、自走砲及復仇者飛彈系統，進行大肚山反空降突擊演練，隨後與官兵合影，並致贈加菜金，現場官兵則高呼「總統好，佳節愉快」。

五八砲指部指揮官尹昌榮表示，五八砲指部有精準的砲兵、堅強的防空部隊及無堅不摧的火箭部隊，針對任何來犯的敵人，弟兄都可達到保家衛國的目的，不會讓大家擔心，希望大家支持國軍。

今天的演練主要是針對敵軍來犯，國軍先以防空部隊實施對空接戰演練，隨即雷霆2000出動準備對敵人的船團進犯實施攻擊，最後砲兵部隊先打亂敵人編組，再一舉殲滅上岸的敵軍。

尹昌榮說，今天早上天氣不好，原本弟兄以為無法演練，有點失落，但總統到部隊對軍中弟兄是很大的精神鼓舞，端節加菜金多寡不重要。

針對最近香蕉等農產滯銷，尹昌榮表示，軍民一家，前陣子媒體報導農產滯銷，該部各伙食團即發揮與民眾站在一起的精神，大量採購香蕉及西瓜食用，強調軍與民永遠站在同一陣線上，民眾需要國軍的時候，國軍一定第一時間馬上站出來。

陸軍砲兵五八指揮部進行大肚山反空降突擊演練。（記者歐素美攝）