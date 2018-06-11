海軍漢光演習加菜金採購當地水果 助農民度過難關

2018-06-11 15:59

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍司令部今（11）日表示，為展現軍民一家、敦親睦鄰精神，將運用上級頒發漢光演習加菜金，採購當令水果供司令部官兵食用，以幫助農民。目前已分別向屏東縣林邊鄉及滿州鄉農會採購火龍果合計1500公斤，並向新園鄉、新東村及烏龍村等地農會採購香蕉合計1200公斤。

海軍司令部進一步強調，持續鼓勵各級部隊運用加菜金採購當令水果，既可以照顧官兵 健康，也可以協助解決國內水果盛產問題，希望藉此能拋磚引玉，鼓勵更多國人購買國產水果，以幫助農民。