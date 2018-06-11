本週「協商週」 立院下週表決軍人年改等案

2018-06-11 15:27

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院今天召開臨時會，處理軍人年改等案。立院民進黨團總召柯建銘下午受訪表示，本週是「協商週」，將先對軍人年改案等法案進行協商，預計下週才會開始表決。

臨時會將處理軍人年改案、空污法、財團法人法、礦業法等修正草案，以及預算解凍案、國家通訊傳播委員會委員人事同意權等18案，預計開到7月6日。

由於軍人年改案等案仍須協商，今天下午2時30分召開臨時會後，約30分鐘就結束。明天上午11時30分朝野黨團將對軍人年改案進行協商。