提案重罰假新聞挨批 邱志偉質疑：為何不能罰？

2018-06-11 15:44

〔即時新聞／綜合報導〕為防止假新聞流竄，民進黨立委邱志偉等人日前提案修正「社會秩序維護法」，若未經查證就在網路散播假新聞影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。對此，邱志偉表示，大家認為散播謠言的人應受處罰，那為何無法接受處罰散播假新聞的人呢？

綠委邱志偉、蘇震清等人日前提案，修正「社會秩序維護法」第63條條文，希望新增「未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散布謠言，足以影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。」但此提案卻被質疑有違反「言論自由」之虞。

據《三立新聞網》報導，對此邱志偉表示，這條法律條文本來就有規範懲處散佈謠言者，他只是根據該法強調「假新聞、假消息」，大家認為散播謠言的人應受處罰，那假新聞是謠言，「為何不能處罰？」

邱志偉指出，現在假新聞透過網路、社群媒體大量傳播，消息除影響公共秩序，也易被某些特定人士利用，「行政院如果每天都在澄清假新聞，要怎麼施政？」而對於外界批評，邱志偉則坦言壓力一定會有，但目前只是提案，並不代表日後會審查或通過該法案，強調未來會尋求各界的共識，「我會從善如流」。

至於會不會撤案？邱志偉則說，法案付委後若朝野沒有共識，委員會就不會排審，如此一來就不會有撤案的問題。