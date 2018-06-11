粉墨登場 新北官員、議員唱「歌仔戲」

新北市議會與新北市政府每年攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」，副市長李四川（中）、市議員王淑慧（右）、白珮茹（左）再度粉墨登場。（記者何玉華攝）

2018-06-11 14:35

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會與新北市政府每年攜手演出「敬老獻藝歌仔戲」進入第8年，今年推出新戲「風雪義女情」，副市長李四川再度粉墨登場，將於23日晚上7點在新北市政府3樓多功能集會堂演出，12日起，民眾可到市府1樓服務台、新北市立圖書館服務台、新北市藝文中心B1服務台免費索取入場券，發完為止。

市府今（11）日上午舉辦府會攜手的「敬老獻藝歌仔戲」宣傳記者會，李四川說，敬老獻藝歌仔戲已是第8年舉辦，今年演出時間雖提早到6月，但延續新北市發揚傳統戲曲的心都相同，參加的議員、局處首長同仁都真用心。這是全台灣各縣市絕無僅有，只在新北市的府會合作演出，共同展現對長者的關懷與用心。

參與演出的市議員白珮茹現場秀出精彩片段，雖是小試身手，但精心扮相令全場驚豔。擔綱主持的市議員王淑慧說，今年推出新戲「風雪義女情」，講述的仍是為善孝親；參與演出的市府官員除了李四川，還包括客家事務局局長賴金河、地政局局長康秋桂、勞工局局長許秀能。

參與演出的議員有王淑慧、林銘仁、廖本煙、蔡淑君、許昭興、李婉鈺、楊春妹、白珮茹、賴秋媚等，在專業歌仔戲老師黃美靜指導下，展現不同於問政的才能。