蔡總統贈航空旅加菜金 強調國防建軍重「實」

2018-06-11 14:12

［記者楊政郡／台中報導］總統蔡英文今上午到台中地區視導陸軍航空第602旅時，並送來端節加菜金，她致詞特別強調「精實」國軍的重要，肯定國軍在漢光演習中的表現，且共軍動作頻繁，更要強化憂患意識，用最堅實信念做好每天戰鬥戰訓本務。

蔡總統除聽取單位任務介紹，在機棚聽取突擊作戰隊中校政戰處長藍順煌，講解UH-60M黑鷹直升機的最新訓練進度，在機上已安裝高穩定機槍，發揮精實戰鬥力，並與國軍官兵一起吃便當及水餃等，致贈加菜金。

總統知道有很多軍人為捍衛國家安全，犧牲與家人團聚時間，部隊中也有許多夫妻檔、姊弟檔，餐會邀請上尉林青青及其先生中尉彭新煌，他們都是黑鷹戰鄧鬥直升機的黑行員，上士邱琪兒及其弟弟中士邱智彬，也都投身軍旅。

蔡總統肯定部隊在「漢光34號演習」中的表現，軍人的職責就是時時刻刻保持警戒，以確保國家安全，共軍近來動作頻繁，不只是對國家安全的威脅，更是單方面的影響區域的和平穩定。

蔡總統說，敵人的威脅越大，大家就更要堅守國防建軍的基本原則，她要再次強調，國軍國防建軍的原則，就在於一個「實」字，只有每天都「務實」的演練，後續「確實」的檢討修正，並且建立「踏實」的作業程序，這樣日復一日的累積，這才是國軍「精實」的戰力基礎。

又說，國軍文化已經進步很多，不要讓外面的人笑我們只會發小卡、填表格，我們要實實在在做事，不做虛功，更不需要表面工夫。

「當國軍認真確實地執行任務時，我就是國軍的靠山，一定支持國軍」，蔡總統還說，現在政府優化軍人年金制度，讓軍人在軍中服務的時間可以延長，持續以實際作為，改善大家的營區生活環境、工作條件，以及個人裝備。台灣社會越尊敬國軍，就會有更多好人才，願意投身軍旅，國軍的戰力才會更加堅強。