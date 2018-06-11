美國會台灣連線主席：華府挺台力道 前所未有強勁

美國眾議院國會台灣連線共同主席哈博11日拜會外交部，在大廳接受媒體訪問。（記者簡榮豐攝）

2018-06-11 13:11

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）昨起訪台，明天將出席美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮。哈博今天接受媒體訪問時表示，美台關係對兩國都相當重要，而華府對台灣的支持力道現在是前所未有地強勁，這樣的力度更將持續下去；他也提到，此次AIT新館耗資2.55億美金，展示美國對台承諾非常堅強。

哈博自2015年接任台灣連線共同主席，昨天抵達台灣訪問，此次來訪是他第三次來台，也是接任主席後首度訪台。哈博今天接受媒體訪問時說，他很開心和太太一起回到美麗的國家台灣，美台雙邊關係對兩個國家都非常重要，包括安全與軍事合作、經貿密切和教育交流等許多重要議題，「我們也期待這樣的關係延續下去」。

哈博說，明天AIT新館即將落成，展現出美台關係對美國的重要性，他在美國國會參眾兩院中也可以說，美台關係將持續強化、深化。對於中國有些言論指美國多次放棄台灣，AIT正是如此態度的產物；哈博對此強調，中國有其觀點、他也瞭解內容，但是身為台灣連線共同主席，他可以說，華府對台灣的支持力道現在是前所未有地強勁，這樣的力度更將持續下去。哈博也提到，此次AIT新館耗資2.55億美金，展示美國對台承諾非常堅強。

而對於外傳美國是因中國威脅、才不派內閣級官員出席AIT落成典禮，哈博僅表示，他不是總統或國務卿，他認為川普總統和國務卿龐皮歐相當了解國際外交議題，相關決策也做得非常好，且顯然川普並不害怕在外交上採取大動作或突破性決定，例如將美國大使館遷移到耶路撒冷等。

自國會角度而言，哈博笑言「共和黨民主黨不總是相處融洽的」，但正如最近通過的「台灣旅行法」，在國會罕見地獲得「無異議」的一致通過，便傳達了國會的態度；他也非常期待未來美台實現高層交流、互訪，「未來可以期待」。哈博也重申，台美作為自由民主的社會，分享共同的價值與生活方式，「這些會讓我們維持緊密的關係」。

對於中國在過去半年內強迫國際企業矮化台灣名稱，哈博也說，這是非常不幸的（unfortunately）發展，中國有很多自己的動機，他也希望鼓勵這些企業「不要屈服於中國的施壓」。