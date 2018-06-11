國家電影文化中心還沒完工 蘇貞昌、侯友宜再交鋒

蘇貞昌說，成功跟失敗的關鍵在態度，提醒侯友宜要為成功找方法，不要老是為失敗找藉口。（記者何玉華攝）

2018-06-11 12:52

〔記者何玉華／新北報導〕蘇貞昌、侯友宜繼A7合宜宅污水處理問題後，續炒「國家電影文化中心」進度，蘇貞昌10日說，他當行政院長時核定的國家電影文化中心，10幾年過去了還沒完工；侯友宜今（11）天早上回應說，市府與中央已經多次協調溝通，好不容易塵埃落定開始興建，「我保證一定在任內把它（國家電影文化中心）完成。」

蘇：成功跟失敗的關鍵就在態度

蘇貞昌對侯友宜的「保證」說則是回應，「成功跟失敗的關鍵就在態度」，提醒侯友宜要為成功找方法，不要老是為失敗找藉口。

蘇貞昌10日出席活動時說，他跑行程看到路上掛著「國家電影文化中心，即將要來這裡」的布條很感概，因為他10幾年前當行政院長時，就已經核定，卻至今未完工，意指工程延宕。

侯：我保證一定在我任內完成

侯友宜今天與國民黨內3名議員參選人王明麗、廖先翔及林沛祥合拍宣傳照，會後被問到蘇貞昌對國家電影文化中心的說法時，侯友宜表示，市府已經就國家電影文化中心，多次跟中央協調溝通，好不容易，塵埃落定，已經開始興建，「我保證一定在我任內完成。」