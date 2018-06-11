推動軌道產業升級 交通部鐵道局揭牌

2018-06-11 11:43

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部鐵道局今天正式揭牌成立，鐵道局由原鐵工局與高鐵局合併，是全新交通機構，首任局長由前高鐵局長胡湘麟接任，今天並由交通部長賀陳旦布達。賀陳旦期許，鐵道局扮演鐵道監理與生活、產業升級的角色，成為國家進步推手。

賀陳旦表示，政府新機關成立事關重大，尤其鐵道局秉承鐵工局將近40年、高鐵局20年傳統，過去諸多工程付出、法令與地方協調上的突破，再加上營運中不斷調整組織與相關事業機構之間協商，種種不是從零開始，累積成為養分。

他說，政府核准新機構成立，須看未來發展可能性，無論鐵工局或高鐵局，都是鐵道局應擔負的責任，不再只是工程建設單位，而變成國家鐵道、法政相關主管機關，使得他對於鐵道相關監理工作，同時與生活、軌道產業結合成一體。

他也說，鐵道局作為鐵道監理與產業協辦單位，將與經濟部、科技部等單位，共同讓鐵道產業真正升級、服務足以到國外爭取更多專業發展空間，較過去工程建設複雜得多，加入國家層級且須與地方政府有更多結合，由鐵道局單獨完成。

賀陳旦說，鐵道局各大業務將透過2個鐵道審議委員會、事故調查委員會，以及期待即將成立的軌道研發驗證中心實現，組織將由公務組織與法人、專家學者等組成，代表鐵道局肩負更多責任，也扮演讓國家軌道發展往前一步的角色。

曾任鐵工局長5年的前政委許俊逸表示，鐵道局業務除了鐵道建設，還有軌道產業、營運監理、場站開發等，軌道是最安全可靠的交通運輸，也節能減碳、智慧化，未來降低建設維護與營運成本，更人性化、生活化將是有待努力的方向。

胡湘麟表示，授任首任局長，確實履行職責，鐵道局成為鐵道建設與監理相關業務權責機關，使命不再只是工程建設機關，要以鐵道計畫生命週期觀點，打造永續經營的國家軌道，發展更智慧、與國際接軌，結合都市發展鐵道運輸系統。