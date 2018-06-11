「反巨蛋」游藝入社民黨 將參選議員

社民黨台北市議員參選人。（圖：社民黨提供）

2018-06-11 11:41

〔記者郭安家／台北報導〕護樹團體長期要求台北大巨蛋解約，幕後操盤手之一是松菸公園催生聯盟召集人游藝。游今上午與社民黨開記者會，宣布角逐松山信義區台北市議員選舉，而長期於耕耘該區的呂欣潔則擔任其總幹事，眾人大喊「游藝、社民黨凍蒜」；目前該區已有16位表態參選人，將搶10席。

未來是否會將台北市長柯文哲與遠雄董事長趙藤雄密會等事列選戰議題？社民黨台北市長參選人范雲說，還未跟游藝討論，但有可能，因大巨蛋是選戰重要議題，柯必須要面對外界質疑；她說，游是小市民揭發大巨蛋弊案，柯選前才可以打弊案，如今民眾不滿，更需要了解大巨蛋的游，進入議會監督。

游藝表示，沒有會比他還熟悉大巨蛋，他會全力關注，不管是誰當選，一定不會讓他們圖利財團，希望台北市議會有更多的第三勢力，淘汰為財團護航的政客。

由於反同志團體於年底提出3個反同公投，目前擔任婚姻平權大平台總召集人呂欣潔表示，過去2年燃燒自己生命投入婚姻平權工作，但以愛家之名推反同，她無法置身事外，所以無法參選議員；並也向2016年立委選舉投給她的1.7萬位選民說對不起！希望大家挺游藝，且年底反同公投中投下反對票。

松山信義區10席議員，目前國民黨5席、民進黨4席、民國黨1席。今年民進黨維持提名4席、國民黨提名達6席，新黨尚未公布提名人；第三勢力部分，除民國黨現任議員徐世勳，親民黨洪士奇將再次參選，時代力量有吳崢，樹黨有劉青英，無黨還有綽號呱吉的網紅邱威傑，競爭激烈。

另外，社民黨也宣布於台南市南區安平區提名高忠義，是社民黨首次跨越濁水溪的參選人，范雲稱讚他半工半讀取得台大法律系學士、美國紐約州律師以及中國律師考試。高說，台南曾是文學家葉石濤口中「適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」，如今成過勞之都，每人可支配所得最低、房租漲幅最大的城市，他決心勇於承擔。