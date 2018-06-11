該恢復核四發電？ 馬英九：蔡政府能源轉換是「棄馬找馬」

前總統馬英九11日出席2018第五屆兩岸經濟論壇開幕致詞，批蔡政府核能、兩岸政策。（記者簡榮豐攝）

2018-06-11 11:20

〔記者林良昇／台北報導〕前總統馬英九今表示，蔡政府「2025非核家園」的做法是把自己綁死，反核廢核早已不是世界趨勢，還要反核毫無道理，核四一定要恢復運轉，現在政府能源轉換是「棄馬找馬」，是奇怪的做法。

馬英九今早出席兩岸經濟論壇開幕並致詞，馬表示，過去這一年，經濟和兩岸關係都比去年更嚴峻，台灣經濟問題最嚴重的是缺電問題，去年815無預警發生大停電5小時，上個月台北、新北發生超過10次的斷電、跳電，人民對於執政黨的能源政策信心大受影響，2016年蔡總統競選時說過未來10年不會發生停電和油價上漲，2項都被打破。

馬英九說，民進黨的能源政策是2025非核家園，還納入電業法，到2025年時所有核電廠都必須停止，規劃那時台灣能源配比是核能0%、綠能20%、天然氣50%、燃煤30%，這樣的能源配比，國內外專家都認為不容易達到，訂到法律上去，不是聰明做法。

馬英九指出，國外媒體也三度評論台灣能源政策問題，5天前美國商會提出台灣白皮書，希望台灣百分百保證供電穩定而充分，保留一座核電廠可做缺電時預備之用，但能源局回應是無此規劃。

馬英九說，這兩、三年外國投資少跟缺電問題有關係，把50%能源放在天然氣很危險﹔台灣的天然氣安全存量，夏天只有7天、非夏季只有12天，台灣的天然氣完全進口，只有兩個接收站，有颱風一起來船就進不來，風險非常大，而核能安全存量是一年半，只要一架飛機就可以運來，被稱為準自由能源。

馬英九表示，我們有核四廠，每年發電量超過深澳電廠，政府卻不用，還要把燃料棒送回到美國去﹔反核廢核早已不是世界趨勢，核能機組越建越多，世界不一樣了，還要反核，毫無道理。

馬英九認為，台灣實際上已經缺電、實質限電了，電力若供應不夠，這種情況還是會延續，必須要思考是不是要搞非核家園，如果要搞不是不可以，但不是定死日期。

馬英九說，如果要吸引投資，投資環境要好，如果有可能缺電的話，本地、外地資金都不願意來，根本沒有條件，能源四要件是「夠、穩、廉、潔」，四條件能滿足才是好的能源，核能就有這些條件，如果配比改成「一二三四」，綠能10%、核能20%、天然氣30%、燃煤40%，才可能保證不缺電。

馬英九強調，核四一定要恢復運轉，不能把燃料棒放到美國去，他還舉例，想換工作時 一定講好工作才辭掉上一個工作，這是「騎馬找馬」，現在的能源轉換是「棄馬找馬」，丟了核能，再找再生能源，是奇怪的做法。