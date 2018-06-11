吳音寧很可憐？ 柯文哲：她要想辦法生存

2018-06-11 11:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議不斷，近日又傳出台北市長柯文哲心腹蔡壁如，和吳音寧私下密會，引發議論。柯文哲今受訪時表示，蔡、吳兩個人本來交情就很很好，姊妹淘常在聊天，吳音寧在議會打得鼻青臉腫，作為朋友立場去聊一聊，就這樣。

吳音寧上任後爭議不斷，日前因業務推廣費使用爭議，遭北檢分案調查。台北地檢署本週也將首度以「他字案」被告身分傳喚吳音寧及北農多名相關人士作證調查。對此，柯文哲上午受訪表示，北檢也不是我們管的，希望檢調公平公正去做就好了，司法應該要盡量獨立。

是否擔心北檢調查吳音寧會變成選舉手段？柯文哲苦笑說，就算檢調變成選舉手段，自己也不是發動者，檢調不是我管的。

對於吳音寧私下和市府顧問蔡壁如會面，柯文哲說，他們兩個本來就交情很好，姊妹淘常常聊天，吳音寧在議會被打得鼻青臉腫，作為朋友立場就聊一聊。

所以蔡是要給吳音寧「呼呼」？柯文哲說，那個就是這樣子，但在媒體看來就變成陰謀論，其實沒有那麼嚴重，他們本來就是朋友，在議會被打得鼻青臉腫，聊一聊就好了。

媒體追問，是覺得吳音寧是小女生，很可憐嗎？柯文哲則是嘆了一口氣說，台灣政壇就是這樣子，都是鯊魚，就是想辦法求生存。

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