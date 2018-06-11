大巨蛋籌組協調委員會 柯P：不會因選舉就無條件發照

2018-06-11 10:52

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋爭議不斷，工程延宕超過3年，昨傳出台北市長柯文哲拍板，將籌組協調委員會，釐清法規釋疑，引發議論。柯文哲今受訪時表示，講過很多遍了，不會刁難也不會放水，如果有需要行政協助，還是要解決，也不可能選舉到了無條件發一張建照給他，「我們也不能幹的這麼丟臉」，一切合理合法做完就好。

柯文哲上午應邀至「2018 Global startup talents@taipei」座談會對談，會前接受媒體訪問，針對大巨蛋籌組協調委員會，柯表示，也一再聲明，不會刁難也不會放水，如果有需要行政協助，還是要解決，包括法令解釋，也特別交代不要因為選舉到了，就要什麼特別的行程，該怎麼做就怎麼做，既然都已經撐這麼久了，一切合理合法做完就好。

至於是否擔心影響年底選舉結果？柯文哲說，他認為應該找個機會再來說明一下，大巨蛋也是一樣，以前累積下來，一些奇奇怪怪的事情，抱怨沒有用，就是面對它、把它解決掉。

不過柯也坦言大巨蛋在選舉時確實是個難題，但這就是要去面對的，他現在態度也改了，抱怨沒有用，該怎麼做就怎麼做，價值理念還是堅持。

媒體又問，若協商不成而進入仲裁，或是走向訴訟一途，恐怕都已是選舉後？柯對此僅說，好像是有協商才仲裁，然後訴訟程序，總之按照合約規定做，可以協調就協調。