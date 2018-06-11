立院臨時會今舉行 柯建銘半夜巡視立院看到這個…

立院民進黨團總召柯建銘半夜巡視立院，看到藍委搭蚊帳睡覺。（擷取自蘇巧慧臉書）

2018-06-11 09:50

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院今上午將召開談話會，討論臨時會相關事宜，國民黨立委上週五起就在議場外排班，搶優先遞案權，防止民進黨團強行通過軍改案。不過，民進黨立委蘇巧慧上午在臉書PO出一張照片，指民進黨團總召柯建銘半夜巡視看到藍委搭蚊帳睡覺。

蘇巧慧PO文指出「常常覺得自己在一個很荒謬的地方上班⋯⋯⋯

照片說明：國民黨創歷史紀錄搭蚊帳睡覺，半夜巡視之柯總召表示，這像什麼樣！」