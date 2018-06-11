救國團暑期營 中國連機票都買單、8天7夜5千元

暑假將近，中國早已積極在台灣招攬各式各樣暑期營隊，不僅涵蓋大學生，也延伸到中小學。圖為去年對岸的「全國台聯2017年台胞青年千人夏令營」開營儀式。（取自網路）

2018-06-11 07:21

〔記者鍾麗華、吳柏軒／台北報導〕暑假將近，中國積極在台招攬各種暑期營隊，不僅涵蓋大學生，也延伸到中小學，我各級學校行政人員竟協助對岸徵選學生赴中交流，教育部對此卻放任不管，連該部所屬的科博館也開辦兩岸夏令營，教育部上週四發行的電子報還協助宣傳，立委批教育部毫無警覺，讓中國統戰滲透校園。

立委批教育部毫無警覺 讓中國統戰滲透校園

不僅政大、台灣師大、清華與金門大學等校網站，自3月起陸續張貼兩岸暑假交流活動，私立大學更多，其中東吳大學網站有復旦、安徽、山東大學等校，共28個文化研習與暑假課程等活動；文化大學公告更達33個活動，還有以「心連心手拉手、兩岸同胞情」為研習營名稱。

辦夏令營搞統戰 中國「落地接待」

救國團今年承辦的「情繫青春，兩岸青年申城行」，主辦單位是中國青年大陸研究文教基金會，針對電影電視相關科系與社團的台灣學生，開出50個名額，8天7夜報名費僅台幣5千元，中方「落地接待」，連往返機票都買單。

此外，中國科協、中國教育部主辦的「2018年青少年高校科學營」，據台灣主辦單位網站資訊，有40所、220名台灣師生參與，建中、北一女、中一中、中女中等知名高中被列為「協力學校」，協助遴選學生赴中交流。

至於科博館舉辦的「兩岸中學生自然探索夏令營」，去年在浙江舉辦，今年輪到台灣，但中國學生來台機票由中國政府補助。據中媒報導，去年浙江自然博物館長嚴洪明在夏令營致詞時強調：「海峽兩岸一脈相承，青年同胞血濃於水，希望增強民族認同。」

科博館營隊 教部：正常兩岸交流

教育部終身教育司回應，該科博館活動由科博館基金會主辦，由科博館提供講員協助科教內容，和政治無關，至少辦了10年了，主要是讓中國學生來台可以感受自由民主，台灣學生去中國則可以看到精彩的考古和恐龍等地點，屬於正常的兩岸文教交流。

民進黨立委王定宇認為，在馬政府過去8年傾中下，讓學校行政人員缺乏國安意識。如何建立教育國安防線，是新任教育部長未來最重要的任務之一。

民進黨立委黃國書表示，中國的落地接待，以不符比例的旅費拉攏台灣年輕人，證實教育文化是表面，思想統戰與滲透才是目的，教育部應有所警覺。