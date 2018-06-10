高雄與波特蘭締結姊妹市卅年 副市長帶團參與玫瑰節活動

樹德家商組成民俗才藝訪問團在波特蘭玫瑰節活動中演出（高市府提供）

2018-06-10 21:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市與美國波特蘭市締結姊妹市邁入30週年，副市長楊明州率領市府團隊參訪波特蘭，9日受邀參加當地年度盛事「波特蘭玫瑰節」，並為象徵波、高兩市深厚情誼的「波特蘭龍舟賽」進行開幕，讓姊妹友誼繼續邁進。

楊明州表示，30年前締盟時，高雄贈與波特蘭的龍舟不只是波市端午龍舟賽源頭，更有著高雄與波特蘭間堅定友好的重要意義，希望龍舟比賽能持續作為兩市交流橋樑，帶動波、高間更頻繁的觀光與產業往來。

楊明州與秘書處長陳瓊華帶領市府團隊，偕同樹德家商樂儀隊一起參加玫瑰節「玫瑰花車大遊行」，以充滿高雄多元文化及山海風情的表演，向波市民眾傳遞高雄熱情與美麗，同時展現對雙方姊妹市情誼、持續傳承下一個30年的祝福。

高市府說明，當楊明州與陳瓊華搭乘復古美式敞篷車向民眾熱情揮手時，負責遊行轉播的「Oregonlive」在遊行路線各轉播站，均熱情介紹高雄與波特蘭市締盟30週年，參與民眾也以熱情招手回應，還有市民拿粉筆在柏油路上以英文寫下「台灣第一」，為台灣打氣。

高市府表示，以「玫瑰之城」聞名的波特蘭市，每年六月都會舉辦名列美國最盛大節慶之一的波特蘭玫瑰節，玫瑰花車大遊行則是玫瑰節壓軸，各式繽紛花車及藝術團體在綿延數公里的遊行路線中進行演出，年年吸引數十萬遊客造訪波特蘭體驗花節盛會的氛圍。

秘書處長陳瓊華指出，由「波特蘭─高雄姊妹市協會」為慶祝兩市締盟舉辦的波特蘭龍舟賽，歷年來都有數十支隊伍、數千名觀眾參與，高雄也年年由樹德家商組成「龍舟隊暨民俗才藝訪問團」參賽，除增進青年學子國際交流，更讓龍舟賽成為象徵高雄和波特蘭友誼的重要活動，讓高雄和波特蘭的友誼在傳統與創新融合下更加豐富、鞏固。