丁守中主張清除內湖垃圾山 環保局打臉：至少要搞8年

國民黨台北市長參選人丁守中今天來到基隆河右岸，與台北市議員參選人李明賢、李柏毅、張斯綱，以及新北市議員參選人葉元之一起騎腳踏車。（記者鍾泓良攝）

2018-06-10 19:04

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今率雙北市議員參選人前往基隆河岸騎腳踏車，並提出未來要將占地15公頃的內湖垃圾山完全移除，改善基隆河水質，清出空地規畫大型綠帶公園，效法波士頓、邁阿密等城市經驗，沿基隆河岸設置多處藝文觀光沙龍專區，作為年輕族群與藝文團體活動場域，以及內科園區休憩廊帶。對此，台北市環保局表示，此舉只是擾動穩定的環境生態，徒增負面影響，亦無改變現況。

環保局發布新聞稿表示，目前垃圾層之所以不宜清除，除了生態已符合水利法規定，環境已穩定，擾動必然帶來如空氣污染等負面影響，且工程一下去至少耗資30億元、歷時8年，勢必會有鄰避效應，而產生的大量土石也難尋去處；此外，因垃圾層深至水平面下13公尺，遠低於基隆河水平面，清除期間鄰近地區防汛安全問題更加堪慮，須先在沿岸新建水泥堤防，否則可能造成基隆河水溢入市區。

環保局也提到，就算完全剷平，除非解除土地管制使用，否則用地也只能當作公園，無法開發作其他用途，與現況無異，卻要耗鉅資及付出大量環境與居民健康成本。

環保局強調，目前內湖復育園區，仍宜維持綠地現況，供市民休閒遊憩使用，淨化都市空氣，不宜再行擾動清除。