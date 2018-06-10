居住正義是民粹？侯友宜澄清了

國民黨新北市長參選人侯友宜日前提出對居住正義與居住安全的看法，引發爭議，侯友宜今天發布新聞稿澄清，強調兩者並重。（資料照，記者賴筱桐攝）

2018-06-10 18:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜日前出席地政從業人員餐敘時，談到「居住安全的重要性遠遠超過居住正義，不要老是被居住正義的民粹綁架，沒有安全，就沒有一切」。此言論被放大解讀，引來時代力量主席黃國昌批評，「居住正義的理念是民粹嗎？」侯友宜今天透過競選辦公室發表聲明，強調居住安全與居住正義並重，盼外界勿扭曲或誤導其說法。

侯友宜強調，居住正義是社會共同目標，他過去在新北市府和團隊推動各項居住正義政策；「居住安全」對他而言責無旁貸，有急迫危險的案例，不應被假藉居住正義的名義阻擋，希望外界勿因選舉，把他的說法扭曲為「居住正義等於民粹」，這顯然是誤導。

侯友宜表示，過去7年多市府推動社會住宅、捷運青年住宅租屋補貼、都市環境交通改善等等，就是落實「居住正義」，近年各界關注危險老舊建築及都更期程冗長問題，都必須坦誠面對，找到解決方法。他強調，維護居住正義的同時，應保障居住安全，若有極少數個案被民粹綁架，將有違居住正義的本意。

侯友宜解釋，居住安全與居住正義是同等進行，但「安全一定優先」，社會不能接受少數個案透過民粹，綁架居住正義，例如已經有安全疑慮的海砂屋，若假借居住正義之名，導致老舊危險房屋無法及時更新，將使民眾的居住安全無法獲得保障。

侯友宜認為，「居住正義與居住安全是並重併行」，他從未主張二元對立，也希望各政黨不要為了選舉，曲解他的本意。