蔡壁如密會吳音寧別有居心？ 柯P：她哪有那麼狡猾！

2018-06-10 17:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農總經理吳音寧保衛戰每天都有新劇情，吳音寧還在臉書徵才，就傳出台北市長柯文哲心腹、市府顧問蔡壁如日前密會吳音寧，惹的民進黨痛批蔡壁如別有用心。不過今天柯文哲下午出席公開活動，面對大批媒體追問密會內容則是三緘其口，宣稱他怎麼會曉得。對於民進黨批評，他則回說，「她（指蔡壁如）哪有那麼狡猾。」

柯文哲下午應邀替青少棒錦標賽開球，並未安排受訪行程。今天是雙北對決，換上一身棒球裝扮的柯文哲，先替新北球員打氣，再替自家台北球員加油，媒體問柯幫新北加油會不會有點像是在踩線？柯笑回，「要有運動精神」。經過幾番練投，柯文哲正式上場前坦言「控球很差」，幸好捕手的表現很給力，柯文哲最後仍投出了一記好球。

昨爆出吳音寧竟在五日晚間，和市府顧問蔡壁如、邱昱凱，及已離開市府的社民黨人士王寶萱深談3小時，讓有意助吳政治攻防的民進黨相關高層非常傻眼。

開完球柯文哲隨即在幕僚簇擁下要趕赴下一個行程，大批媒體包圍追問蔡壁如和吳音寧談了什麼？民進黨批蔡壁如別有用心，會不會認為太過政治解讀？柯文哲起先僅數度說「你們要不要抽號碼牌，輪流發問」，他怎麼會曉得密會內容，最後反問媒體「有沒有跟蔡壁如講過話」，並隨即說，「她哪有這麼狡猾」，就沒有再多做回應。

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