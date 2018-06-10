馬曾建議國內研製台版AAV7 軍方：藍圖規格產權為美方所有

AAV7兩棲突擊車。（記者羅添斌攝）

2018-06-10 17:29

〔記者羅添斌／台北報導〕前總統馬英九任內曾建議軍方，指我國向美採購的AAV7兩棲突擊車，無論是作戰或是救災的表現都相當好，但是價格也很貴，建議國軍也可自行研製偏重救災功能的AAV7車，以充實國軍救災裝備及能量。

軍方官員今天指出，AAV7的藍圖規格產權，均為美方所有，國內不具生產該型裝備的能力，因此還是必須向美國以軍售管道採購。

我國現有54輛AAV7兩棲突擊車，由於性能優越、安全性高，能夠符合軍方作戰需求，在歷年的重大天災救災任務中也表現傑出，美國同意續購36輛給台灣，兩者合計總數將可達到90輛。

對於前總統馬英九任內曾建議由國內自行研製偏重救災功能的AAV7車，軍方官員坦言，政府內部不是沒有進行過評估，但評估的結論是國內不具有生產該型裝備的能力，因此只能向美國採購。

官員表示，為審慎評估國內是否具有AAV7車的自製能量，經濟部工業局曾分別召集國防部軍備局、民間學者及汽車產業公會等代表，召開「國內自製能量評估會議」，最後是經工業局評估做出結論，「本案攸關兩棲作戰人員生命安全，所屬（AAV7車）藍圖規格產權為美方所有，國內不具生產該型裝備之能力」，因此國內若有此項需求，還是得循對美軍售管道來籌獲。