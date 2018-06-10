過去7年打前鋒 侯友宜︰盼為市民解決問題

國民黨新北市長參選人侯友宜今天（10日）中午受邀出席三重雲林同鄉會幹部餐敘，侯友宜致詞表示，過去七年擔任新北市副市長，他都是打前鋒，不管政治，只希望為市民解決問題。（圖由侯友宜競選辦公室提供）

2018-06-10 17:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天（10日）中午受邀出席三重雲林同鄉會幹部餐敘，侯友宜致詞表示，擔任新北市副市長7年多來，對市政非常了解，包括公共托育中心、托老中心等，他都是打前鋒，不管政治，只希望為市民解決問題。

侯友宜指出，他一輩子當公務員，沒有涉及任何政治，「大家叫我做，我就努力做」，依法辦事，尤其念軍警院校畢業的，心中只有一個想法，為國家社會犧牲奉獻，完全不會考慮個人因素去從事一項工作。

侯友宜說，他經過台灣最混亂的治安時代，歷經重大刑案、槍林彈雨的歲月，帶著警察弟兄往前衝，不論外面政治情勢如何，他心中只有一個價值，「把我這一生當中的命脈，送給我所愛的台灣、我所愛的國家」。他從基層小刑警一路當到刑事警察局長、警政署長及警大校長，這一生已經圓夢了。

侯友宜談到，他到新北市希望可以擴大領域，很多警察做不到的，可以在市長、副市長任內幫助大家，一晃眼7年多，他非常瞭解市政，不論是公共托育中心、托老中心、國民運動中心、都市計畫、重大公共工程等，「哪一個沒有我的身影？」「這7年多來所有事情都是侯友宜打前鋒」。

侯友宜強調，很多除弊的、沒人敢做的公安問題、違章建築拆除、掃蕩色情賭博、青少年問題等，「哪一件事情不是侯友宜站在最前面解決」，甚至重大災難發生時，第一時間都是他到現場，扛起所有責任。他說：「我只有一個信念，我不管政治，我管的是能為市民解決問題。」

侯友宜感慨表示，台灣政治對立衝突的過程，只有立場、沒有是非，只有贏得選舉、沒有贏得價值。他認為，台灣不要有藍綠，台灣只有一個顏色，「團結的台灣」，選舉是選價值，要找實實在在的人出來做事。