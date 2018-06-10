向美採購36輛AAV7兩棲突擊車 軍方：預算增為58億元

AAV7兩棲突擊車。（記者羅添斌攝）

2018-06-10 15:25

〔記者羅添斌／台北報導〕美國產製的AAV7兩棲突擊車由於性能良好，在國際軍武市場相當熱門搶手，美方也同意增售36輛給台灣，但各國都在搶單，軍方官員今天指出，美方已向台灣保證，美軍AAV7庫存車體數量雖不足供應其他國家購買需求，但對增售台灣的AAV7兩棲突擊車，美方已完成採購並控存此案所需的36輛，以確保台灣權益。

軍方官員並表示，根據美方傳達訊息，我國增購的36輛AAV7兩棲突擊車，並不是「熱車採購」（指現役車輛），而是以庫存車體並實施完善翻修，除車體外，其引擎、變速箱等組件均以庫存新品及新製零件供應，具有良好的可靠性，但引擎、變速箱等重要組件，產製期程較長，美方為避免零件獲得期程過長，造成裝備延宕交運情事，美軍現已先期訂購相關重要組件，結合此案交運規劃。

我國現有54輛AAV7兩棲突擊車，海軍因應作戰及救災需求，向美提出增購需求，美方在2015年12月完成知會美國國會的程序，並在2016年2月提供我方正式發價書合約，2016年6月完成發價書簽署，這36輛AAV7兩突擊車預計在2020年及2021年分批完成交運。

在增購36輛AAV7兩棲突擊車的價款上也有調整，軍方官員說，當初建案採購時，依據當時匯率計算經費，規劃是以53億2428萬2千元完成採購，到了台美雙方簽署正式發價書合約時，因匯率計算有所變動，全案金額已調增為58億1260萬4千元。