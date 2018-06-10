跟了18年 連戰突要求連辦主任丁遠超走人

連戰（右）與丁遠超（左）。（資料照）

2018-06-10 13:57

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨前主席、前副總統連戰辦公室主任丁遠超上週一以身體健康養病為由，被連戰要求離開，丁遠超今受訪時表示，他只是「幕僚」、「小秘書」，當然可以離開，不過對於有人的不實指控必須澄清，如果他有做惡劣違法的事情，早就被幹掉了，不會長達18年。

61歲的丁遠超畢業於淡江大學中文系，曾任中央社記者，曾與前總統李登輝、連戰都長期共事過，任連戰辦公室主任迄今超過18年，目前也擔任兩岸和平發展基金會副執行長。

外傳連戰要求丁遠超離職，丁遠超昨表示，連戰確實要求他離開，但程序還未辦妥；他表示，上上週二他去動了小手術，上上週六出院後，上週一進到辦公室，連戰就致電關心他的身體健康，要他好好保重身體，不要工作了。

丁遠超說，他當時跟連戰說，謝謝關心、關照，假如他的身體恢復正常後，還是可以工作，他並詢問連戰是什麼因素要他不要工作？後來才知道背後有人爆料他憑藉連戰的名義去做什麼事情牟利。

丁遠超表示，他追隨連戰18年，當連的家族、孩子有被外界批評時，他總是站出來澄清，強調批評要有依據，求的是是非、公道，「今天不是我一定要工作，但不要誤解我」，如果有人爆料他藉連戰名義去牟利，都要查證。

丁遠超指出，他雖然只是「幕僚」、「小秘書」，但追隨連戰不是只有1天、1個月，而是追隨了18年，長期以來都是求公正、公道是非，如果他有做惡劣、違法的事情，「早就被人家幹掉了」。

丁遠超說，他有問過連戰是誰講的，但連並不說。丁表示，批判要有依據，負面的東西要查證，他不是不可以離開，但不要有誤會，不希望感到遺憾。