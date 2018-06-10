美助理國務卿訪台 將出席AIT新館啟用典禮

美國在台協會台北辦事處（AIT）內湖新館將於6月12日舉行落成典禮。（資料照）

2018-06-10 12:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，美國國務院助理國務卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）將於本月10日至14日訪台，代表美國政府出席美國在台協會（AIT）內湖新址啟用典禮，同樣將出席落成典禮的還有2015年接任台灣連線共同主席後首度訪台的，美國聯邦眾議院國會臺灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）一行人。

美國在臺協會也同步發布新聞稿表示，瑪麗羅伊斯此次訪台，除出席AIT新館啟用典禮外，也將推動教育和文化合作計畫。

外交部表示，此行是羅伊斯助卿本年3月擔任現職後首度訪問臺灣。羅伊斯助卿不僅曾在大學任教，擔任民間企業高階主管，更對教育、文化及女性創業等議題有長期深入的了解及實務經驗，此次訪臺期間將拜會我國政府相關部會，就臺美關係、兩國教育文化交流以及創業環境等議題交換意見。

外交部說，羅伊斯助卿過去曾隨夫婿美國聯邦眾議院外交委員會羅伊斯主席（Ed Royce）多次訪問臺灣，對我國有十分深刻的認識，羅氏夫婦二人都是我國在美國的長期重要友人。羅伊斯助卿這次專程代表美國政府來臺，親自見證臺美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯臺美間長遠深厚情誼，也將有助雙邊友好關係更加鞏固深化。

此外，針對哈博主席來訪，外交部也表示，哈博除應邀出席美國在台協會台北辦事處（AIT/T）新館落成典禮外，也將拜會我政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就臺美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。外交部對哈博共同主席來訪表達誠摯歡迎。