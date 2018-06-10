AIT新任處長 羅致政：知台派 可忠實反應台灣意見

酈英傑（Brent Christensen）內定接替梅健華出任AIT台北辦事處處長。（取自國務院網站）

2018-06-10 12:26

〔記者林良昇／台北報導〕前美國在台協會（AIT）台北辦事副處長酈英傑（Brent Christensen）內定接替梅健華出任AIT台北辦事處處長，民進黨立委羅致政今受訪表示，酈英傑是知台派，很了解台灣，有台灣朝野政黨的人脈，未來有很多忠實反應台灣意見的機會。

台北AIT新館的落成典禮將於本月12日舉行，美國將派主管教育與文化的助卿羅伊斯出席落成典禮，羅致政今早出席兩岸政策協會民調記者會前受訪表示，落成儀式還不是喬遷儀式，落成同一天還有「川金峰會」，美國派這樣層級的到台灣參加落成，台灣應該歡迎和接受。

對於9月的喬遷儀式是否有更高層級的官員將訪台？羅致政說，不排除各種可能，這次本來可能有更高層級的官員來台，但確實因為「川金峰會」 沒辦法來出席，正式喬遷後，期待會有更高層級的官員。

對於酈英傑內定接替梅健華出任AIT台北辦事處處長，羅致政說，酈在台灣的時間相當長，有很多朝野政黨的人脈，了解台灣，他當處長後很快就能進入狀況，對已經往上走的台美關係是加分作用。

羅致政指出，美國所有外交官都是親美派﹔酈英傑是知台派，了解、認識台灣，在台做副處長級間很活躍，未來政策推動上，有很多可以忠實反映台灣意見的機會。

此外，古巴裔的美國眾院外交委員會榮譽主席蘿絲蕾婷娜與宏都拉斯總統耶南德茲見面，提醒他不要為金錢而相信北京的虛假承諾。並稱中國為空有承諾的「蜜糖老爹」（sugar daddy）。

羅致政說，蘿絲蕾婷娜今年來台灣見蔡總統時，也說她作為古巴裔後代，了解在大國邊是什麼感覺，也對共產主義厭惡，所以對台灣非常關心，她在中南美洲有很多人脈，有掌握一定資訊，穩固邦交國要靠我們自己努力，也希望美國能幫助我們穩固一些可能不太穩定的邦交。

羅致政認為，蘿絲蕾婷娜很清楚中國在中南美洲是什麼樣的做法挖我們的邦交國，「sugar daddy」也是很貼切反應中國所發動外交的攻勢，連美方國會議員也會用這樣比較強烈的字眼。

羅致政也指出，美國國會，包括參議院、眾議院，友台聲音升高，支持力道增加，代表中國崛起對全世界的威脅，美國的政界都注意到了，中國的崛起對周邊國家、對美國都造成威脅，不只有台灣。