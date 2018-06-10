挨批A7合宜宅污水處理消極 新北市府駁：顛倒是非

2018-06-10 12:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚在新莊區舉行造勢晚會，針對A7合宜住宅污水、八里污水廠及三鶯水資源中心等議題，痛批市府態度消極，沒有能力解決問題。新北市政府今天發布新聞稿反擊，指不能為了個人選舉考量，顛倒是非、無中生有。

針對A7合宜住宅污水問題，新北市府表示，過程皆有公文為憑，早在105年A7合宜宅剛完工未開放入住前，市府就警告有污水問題，當時行政院為順利取得使用執照，當年6月13日由行政院秘書長陳美伶召集跨縣市、跨部會會議，保證污水均符合環保放流水標準，還註明「請新北市政府及市民放心」。

新北市府進一步質疑，為了搶開放合宜宅入住，行政院不時保證在先，桃園市未能嚴審使用執照發放在後，讓新北市成了唯一受害者，而當時的行政院和桃園市政府首長，都和蘇貞昌屬於同一政黨。市府強調，目前新莊地區的自來水水源來自板新水廠，污水不會影響民眾飲用水，蘇貞昌「使用污水之說」，完全毫無根據，只是譁眾取寵、造謠生事。

另外，針對蘇貞昌指2009年行政院長吳敦義宣布興建合宜住宅，當時的行政院副院長正是新北市長朱立倫，營建署長為葉世文，沒想到朱的愛將葉世文卻爆發貪污醜聞。

市府駁斥說，朱立倫從擔任桃園縣長至今，從未與葉世文在同一單位共事，若依「老縣長神邏輯」，依政風處統計，民國87至94年，台北縣政府因貪瀆遭移送299人，起訴60案共126人，遭判刑72人，是否全都為蘇貞昌愛將？行政院長任內，內政部政務次長顏萬進，也因收賄遭判刑，是否也算蘇的愛將？