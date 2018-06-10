民調：54.2％民眾認為親美才能維護台灣主權

兩岸政策協會10日舉辦『海峽論壇』與近期兩岸互動民調座談會，理事長譚耀南（中）公布民調結果，邀請教授范世平（左起）、顏建發、民進黨立委羅致政、教授張國城與談。（記者簡榮豐攝）

2018-06-10 11:34

〔記者林良昇／台北報導〕兩岸政策協會今公佈「海峽論壇與近期兩岸互動」民調結果，調查顯示，51.2%民眾認為面對中國打壓，國民黨近期與中國互動的作法不適當，認為適當的民眾則佔36.5%。此外，超過6成3民眾支持政府在中國打壓下應有反制措施，不支持的民眾佔20.7%，有超過五成民眾認為台灣偏向美國才能有效維護台灣主權，而認為偏向中國的僅二成多。

兩岸政策協會今公佈民調，對於蔡政府上任以來兩岸關係發展，5成2受訪民眾認為中國政府正在破壞兩岸原有現狀，32.8%民眾認為破壞現狀者為台灣政府。面對中國不斷打壓下，52.2%民眾認為政府不應該接受「一中原則的九二共識」，認為接受的民眾佔34.8%。此外，針對中國對台不友善行為，60.9%民眾同意政府應嚴審中國官員來台申請。

在海峽論壇議題方面，52.4%民眾不同意國民黨副主席郝龍斌提出「兩岸一家人」說法，同意者佔37.3%；61.3%民眾不同意國民黨主席吳敦義提出的「兩岸最終的目的是國家統一」說法，同意者佔29.4%。此外，58.8%民眾不同意國民黨的「邦交國斷交，主要問題在台灣政府」說法，同意者佔33.6%。

此外，54.2%民眾認為在美國及中國之間，台灣應該偏向美國才能有效維護台灣主權，認為應偏向中國者佔24.6%。42.9%民眾認為民進黨較能捍衛台灣主權與尊嚴，認為國民黨的民眾佔33.2%。

民進黨立委羅致政指出，民調結果顯示國民黨持續跟台灣主流民意脫離，而國民黨支持者跟國民黨高層的立場結合在一起，台灣藍綠在中共操作下越來越明顯。此外，在對於要不要採取反制的問題上有超過六成民眾支持，政府必須認真思考，否則民眾可能會對於政府不作為感到不耐。

民主基金會副執行長顏建發表示，國民黨雖背離台灣社會主流，也無法獲年輕人支持，但「鐵桿藍」仍有三成四至三成五，藍綠對峙的氛圍還是很強，如果下階段中國對台使用「笑臉攻勢」，減輕對台灣的恫嚇壓力，政府要思考如何因應下波對台策略。

台灣智庫諮詢委員張國城說，認為比較捍衛台灣主權跟尊嚴的問題上，民進黨雖然多於國民黨，但在這次民調中，只有這題沒有過半，政府必須反思，民眾不支持國民黨的路線，但對於政府也不一定那麼有信心。

台師大政治系教授范世平則指出，民調顯示出「親美、反中、強硬、天然獨」4點，台灣民眾是站在美國這邊，對於中國文攻武嚇厭煩，並希望政府展現出強硬，而且越年輕越明顯，中共的一波波動作加上國民黨的附和無法撼動基本盤﹔2020年總統大選可能就是「親美」、「親中」路線的決定戰，

本次調查為兩岸政策協會委託決策民調中心執行，訪問係於107年6月8日至9日進行訪問。此次成功訪問1,070位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

兩岸政策協會10日舉辦『海峽論壇』與近期兩岸互動民調座談會，理事長譚耀南（中）公布民調結果，邀請教授范世平（左起）、顏建發、民進黨立委羅致政、教授張國城與談。（記者簡榮豐攝）

兩岸政策協會10日舉辦「『海峽論壇』與近期兩岸互動」民調座談會，理事長譚耀南公布民調結果。（記者簡榮豐攝）