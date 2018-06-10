金防部火砲機動轉移演練 19分鐘內完成射擊準備

由3.5噸載重車牽引進入砲陣地。（記者羅添斌攝）

2018-06-10 11:07

〔記者羅添斌／台北報導〕國家安全全年無休，國軍漢光演習甫在昨天落幕，為強化砲兵部隊訓練成效，金防部砲兵營今日實施「火砲陣地轉移佔領戰鬥教練」，要在19分鐘內完成火砲機動轉移及射擊準備，驗證平日武器裝備維護實效與外島部隊防衛作戰能力。

本次演練主要以4門105公厘牽引榴彈砲在3.5噸載重車牽引下機動進入陣地，採2線前後配置方式放列定位，砲兵營官兵依陣地佔領程序、步驟、要領實施，展現純熟的默契與操作流暢度。

軍方官員說，火砲陣地機動轉移，一般是以21分鐘為及格，砲兵連自己則是自我要求要在19分鐘內完成，要讓機動轉移，陣地佔領，完成火砲放列以及射擊準備，一氣呵成，到完成第一群砲彈的時間，應在21分鐘以內。

砲兵營營長程家駒中校表示，在野戰砲兵戰術運用中，砲兵部隊藉連續的偵察，選擇與佔領陣地，不斷地變換射擊位置，持續發揚支援火力，以猛烈且旺盛的強大火力支援第一線部隊，達成作戰任務之目的；此外，透過每次的陣地轉移佔領戰鬥教練，也使每位官兵在演練經驗中，能夠完善各項戰備整備工作，維持國軍保家衛國的堅實戰力。

執行這次演練的砲兵營砲三連連長薛譽馨上尉說，部隊奉命駐守鵲山，平時支援戰備部隊任務，災害防救工作，戰時轉移至東店陣地，提供防區部隊火力支援。

他表示，該連奉命執行制壓作戰陣地佔領及斗門反機空降作戰等聯合操作，長期以來鵲山英雄個個堅守岡位、勤訓勁練，無不以身為砲兵營的一分子為榮，以捍衛國土前線而感到自豪。

砲兵連官兵進行砲陣地設置。（記者羅添斌攝）

砲兵連官兵執行警戒任務。（記者羅添斌攝）

砲兵連進行火砲射擊演練。（記者羅添斌攝）

金防部砲兵營營長程家駒。（記者羅添斌攝）