彈劾記名與否週二攤牌 新監委：理念與價值的選擇

對於監察院彈劾案記名與否，新監委提出「記名為原則、不記名為例外」，但舊監委卻提出的「不記名為原則、記名為例外」，本週二（12日）的院會將攤牌。（資料照）

2018-06-10 10:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於監察院彈劾案記名與否，新監委提出「記名為原則、不記名為例外」，但舊監委卻提出的「不記名為原則、記名為例外」，本週二（12日）的院會將攤牌。新監委表示，雖然舊監委提案版本，已對部分情況下採記名，但是修法主旨是「記名為原則」或是「不記名為原則」，牽涉到「基本精神與理念價值的選擇」，無法退讓。

監院目前有29名監委，蔡政府提名有11名，馬政府提名18名，對於彈劾案記名提案，除監院正副院長與監委林雅鋒未參與連署外，26名監委均已完成連署。不過，舊監委王美玉參與贊成彈劾記名的連署，因此新監委提案有12人連署、舊監委則有14人連署。

上週二（5日）的監院談話會決議，兩方要在院會召開前再交換意見，看能否共提一個版本。但經過這幾天的協商，雙方仍無法達成共識，因此兩案已分別送議事處，將以兩案併陳方式在本週二的院會討論。

新監委說，「雖然舉手舉腳，我們都輸人」，但到底是「無記名還是記名為原則」有很大的差別，若支持「無記名為原則」，對人民無法交代，「這是基本精神與原則的問題」，存步不讓。

他也說，新任監委普遍認為彈劾記名案不宜再拖下去，因此仍希望本週院會做出決定，雖然他們人數處於劣勢，但會希望「記名的門再開大一點」，而在協商過程中，對方也也提出，他們的版本先實行半年，半年後可以討論。

監院在5日的談話會後也表示，院會將會最後定案，通過後就會正式施行，屆時須修改「監察法施行細則」和辦理糾舉彈劾相關辦法。